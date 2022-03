Volo Norimberga, Amici del tedesco: “Ci sarà da Lamezia. Istituzioni s’attivino per Crotone”

“Il volo con Norimberga ci sarà, ma da Lamezia a partire dal 2 aprile. Certo è meglio che niente. Dispiace vedere che ancora una volta Crotone è trattata da Cenerentola. La Regione Calabria detiene la maggioranza della Sacal, quindi dovrebbe dire chiaramente che anche Crotone ha diritto a qualche collegamento internazionale. Basterebbero le briciole, ovvero anche un solo volo. Ma ciò non avviene.” Lo afferma in una nota Loris Rossetto, presidente dell’associazione Amici del tedesco.

“Il volo Crotone- Norimberga, è stato un vero e proprio successo. In certi periodi – precisa Rossetto - ha superato il 90% come coefficiente di riempimento. L’aeroporto di Norimberga ha chiesto di riavere un collegamento con Crotone. L’associazione Amici del tedesco si è impegnata sin dall’inizio per sostenere questo collegamento. Siamo riusciti a portare a Crotone il direttore dell’aeroporto di Norimberga, il console generale di Norimberga, una squadra giovanile di calcio e abbiamo avviato collaborazioni con altre istituzioni e scuole. Qualche tedesco – aggiunge - ha addirittura comprato casa. L’aeroporto di Norimberga ci ha concesso gratuitamente uno spazio espositivo per promuovere Crotone all’interno dell’aeroporto.”

Il presidente dell’associazione Amici del tedesco dichara “Averlo da Lamezia è meglio che niente, ma riposizionarlo a Crotone sarebbe stata tutta un’altra cosa” e aggiunge “Chiediamo a tutte le istituzioni di attivarsi affinché venga data a Crotone la possibilità di avere un collegamento con la Germania”.

“Portare turisti in questo territorio – conclude Rossetto - significa migliorare l’economia e permettere ai giovani di restare nella terra di Pitagora. A chi promette strade a quattro corsie, chiediamo prima di guardare alle piccole cose. Fare una strada va benissimo, siamo contenti per qualsiasi opera pro Crotone. Prima però bisogna offrire ai cittadini qualche volo o treno in più. Oggi, se un turista o un emigrato arriva di domenica a Lamezia, difficilmente riesce a raggiungere Crotone con i mezzi pubblici.”