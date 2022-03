Associazione Mare Pulito e Rotary Club a confronto su "fatti, idee, futuro”

Il Rotary Club Cosenza Nord ha organizzato lo scorso 10 marzo la Riunione a Caminetto dal titolo "Mare Pulito: fatti, idee, futuro”, invitando l’Associazione “MARE PULITO” che opera fattivamente sul nostro territorio.

“Proprio nel mese dedicato all’Acqua - spiega il Presidente del Rotary Club Cosenza Nord Fedele Vivacqua - abbiamo ritenuto importante organizzare questo incontro al fine di affrontare le criticità che interessano il nostro mare e condividerne gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione. Il Rotary è da sempre impegnato a sostenere le attività che rafforzano la conservazione e la tutela delle risorse naturali, a promuovere la sostenibilità ecologica e a favorire l'armonia tra le comunità e l'ambiente. È nostro dovere accogliere soluzioni locali e stimolare l'innovazione, nel tentativo di affrontare le cause e ridurre gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale”.

Davanti a un’ampia platea, presente anche in diretta streaming, l'ing. Alessandro Ruvio, Presidente di Mare Pulito, ha illustrato le attività messe in campo finora dall’Associazione: sensibilizzazione e informazione puntuale e trasparente nei confronti della cittadinanza, monitoraggio delle acque e mappatura satellitare di tutti gli impianti di depurazione, creazione di una rete di referenti costantemente presenti sul territorio, convegni, eventi e dibattiti informativi, completa collaborazione con le istituzioni sul territorio attraverso anche la stipula di un protocollo d’intesa che coinvolge sindaci, Provincia e Arpacal. Infine ha esposto la pianificazione dei progetti futuri, tra i quali, il potenziamento del “Bollino Mare Pulito” - un’apposita certificazione conferita agli esercizi che operano nel rispetto di criteri che riducono l’impatto sull’ecosistema - e l’attività di sensibilizzazione ambientale e formazione per le nuove generazioni nelle scuole.

“Questo evento, ha permesso di inquadrare un ampio e comune interesse sul tema della tutela del mare e dell’ambiente. Esprimendo profonda gratitudine al Rotary Club Cosenza Nord per la grande attenzione riservata al nostro lavoro, auspichiamo che questa unione di intenti possa in futuro esprimersi attraverso obiettivi condivisi, che portino al recupero e alla cura del territorio che ci circonda” ha concluso il Presidente di Mare Pulito.

Ha concluso i lavori il Governatore A.R. 2021-22 Fernando Amendola il quale si è favorevolmente espresso nei confronti del Progetto “Mare Pulito” e dell’iniziativa del Club nel divulgare i contenuti e i risultati.