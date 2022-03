Anziana maltratta e privata della pensione: allontanate figlia e nipote

L’ennesimo caso di maltrattamenti ai danni di una donna anziana è stato scoperto dagli agenti del Commissariato di Catanzaro Lido che, a seguito di mirate indagini, hanno eseguito a carico di due donne, figlia e nipote della vittima, la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

I DETTAGLI

L’ipotesi è che due donne abbiano sottoposto “sistematicamente” l’anziana ad atti di violenza fisica e verbale. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, le due indagate si sarebbero impossessate della carta bancomat e quindi dei risparmi dell’anziana, della sua pensione di 1.000 euro e di quella di reversibilità del coniuge, e l’avrebbero privata di fare acquisti e persino di ricorrere a visite o cure mediche.

La vittima sarebbe stata costretta a vivere in una stanza, privata di un televisore e di un telefono così da non poter intrattenere relazioni col mondo esterno. In qualche occasione, sempre secondo quanto appurato dagli investigatori, l’anziana sarebbe stata lasciata nel cortile di casa in condizioni meteorologiche avverse.

Su richiesta della locale Procura della Repubblica, il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha emesso nei confronti delle due donne la misura cautelare notificata dalla Polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.