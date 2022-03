Frascineto primo comune per raccolta differenziata : premiato da Legambiente

Con l’85,1% di raccolta differenziata è Frascineto il primo comune in Calabria premiato da Legambiente. Il prestigioso premio, che viene conferito ogni anno, è stato conferito ieri presso la Cittadella Regionale, nel corso della IV edizione di Ecofurum Calabria (QUI), alla presenza del presidente Legambiente Calabria e Nazionale, Anna Parretta e Stefano Ciafani, del Pre-sidente della Regione, Roberto Occhiuito e di Domenico Pappaterra, Direttore Generale dell’Agenzia Re-gionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale per questo che è ritenuto “un riconoscimento che premia la comunità, amministratori, cittadini e operatori, che insieme hanno ottenuto questo eccellente risultato”.

In rappresentanza del Comune di Frascineto, ha ritirato il premo, il Vice Sindaco, Angelo Prioli, il quale ha affermato: “il nostro è un sistema virtuoso di gestione del ciclo dei rifiuti, che attraverso l’assessorato all’ambiente guidato da Antonio Gaetani, ci permette di raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata avviata al riciclaggio e favorire la riduzione della produzione di rifiuti”.

“Una scelta politica che viene premiata dalla continuità nel tempo - ha evidenziato il sindaco Angelo Catapano -, che permette di gravare sempre meno sulle tasche dei cittadini. Questo importante risultato ci spinge decisivamente verso l’obiettivo “Comune Rifiuti Free”. La tutela dell’ambiente e del territorio sono prioritari per l’amministrazione comunale, introducendo nuove metodologie di controllo sui rifiuti e ridotto notevolmente la produzione del rifiuto secco indifferenziabile, contribuendo così ad aumentare le percentuali delle ‘risorse’ da riciclare. Un ulteriore impulso è stato dato anche con la distribuzione alla cittadinanza dei nuovi kit per la raccolta differenziata,- conclude - con l’auspicio che i risultati raggiunti fino ad ora siano sempre in ascesa, che rendono la comunità arberesche, comune dall’animo green”.