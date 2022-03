Notte di fuoco a Isola Capo Rizzuto: distrutte due auto

Notte di fuoco in località "Anastasi" di Isola di Capo Rizzuto dove due auto, di proprietà di un lavoratore edile di 36 anni, sono state completamente distrutte da un incendio.

I due mezzi, un'Audi A3 ed una Peugeot, si trovavano parcheggiati nel giardino dell’abitazione dell’uomo quando, poco dopo l’una, si sono sprigionate le fiamme.

Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato in poco tempo le auto mettendo a rischio l’abitazione dove il proprietario dormiva con la sua famiglia.

Tempestivo l’intervento sul posto di due squadre dei Vigili del fuoco, una della centrale di Crotone ed una del distaccamento di S. Anna, che in maniera più repentina possibile hanno domato le fiamme evitando il propagarsi delle stesse e successivamente hanno messo in sicurezza la zona circostante. Sul posto anche i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto per i rilievi del caso.