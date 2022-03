Serie B. Benevento-Crotone. Contro le Streghe con la speranza playout, Ursino ci crede

Il Crotone, afflitto di problemi di aderenza alla serie B, affronta la “Strega” di Benevento per strapparle la formula magica che porta alla vittoria e alla conquista dei primi tre punti in trasferta. I continui cambi di “formazione” non hanno prodotto l’equilibrio ricercato dal tecnico pitagorico, anzi, hanno reso instabilità nella linea difensiva e ridotte le capacità offensive. Il “Vigorito” di Benevento è per tutti un campo ostico e riaccendere lì la “speranza” di partecipare ai play out è come chiedere un miracolo. Francesco Modesto, tecnico dei calabresi, lo sa! La sua squadra non vince dal 18 dicembre e viaggia con la media di 0,55 punti a partita e per migliorarla occorre un enorme salto di qualità.





di Giuseppe Romano

Il Crotone “riparte” da Benevento: un match che richiede un’attenta analisi dei dettagli e l’applicazione del giusto collante tra difesa e centrocampo.

La vera “sfida” al “Vigorito” è tra i due allenatori, Fabio Caserta e Francesco Modesto: il primo afflitto da uno stretto giro di tamponi molecolari che determinerà il numero dei giocatori da convocare.

Il tecnico crotoniate, invece è “anestetizzato” da un silenzio stampa che lo isola dagli attacchi dei giornalisti e dallo stress provocato da una salvezza che si appiglia ad una sterile probabilità matematica.

La riabilitazione dei giocatori contagiati, nei campani, garantirebbe lo svolgimento della gara, ma molto poco uno “schieramento” di forze affidabili in campo. Mister Caserta non disporrà, certamente, di Letizia, Viviani, Barba e Insigne.

Si registra, però, il rientro di Elia, Mancini Masciangelo e di Gianluca Lapadula che si propone titolare contro i pitagorici.

È vero che, con i dati statistici sotto gli occhi, il pronostico è a favore dei giallorossi sanniti, ma si sa che il “Coronavirus” ha azzerato la normalità e, su tutti i campi, i risultati non sono prevedibili.

Dall’altra parte vi è un Crotone ancora alla ricerca della propria identità e non ha un leader che trascini la squadra verso l’impresa che ci si aspetta: la salvezza.

Dopo il girone di andata dei grandi addii è mancato lo spirito giusto e i gol per uscire dalla zona rossa della classifica. I “nuovi” non sono stati protagonisti di un calcio diverso, fatto da nuove idee: solo tanta la polvere, alzata da Krgbo, Awua e Kone, e nessuno in area di rigore, per il gol, e con Mulattieri leader del gol nelle prime otto giornate a fare panchina perché “troppo giovane per puntare su di lui”.

Nella rete dei crotoniati sono piovuti 47 gol (13 nelle ultime otto partite), oltre 25 gol subiti nelle ripartenze, con i difensori rossoblù a inseguire gli attaccanti: una strategia suicida che ha prodotto 1,7 gol a partita.

L’arrivo di Golemic avrebbe dovuto dare un assetto difensivo più affidabile, “conoscendo ambiente e compagni”, ma troppo avanzato in fase di ricostruzione del gioco non ha reso in fase di copertura.

Ora c’è chi si arrabbia e si dispera, e chi, “non rassegnato”, chiede al Crotone di battere il Benevento. Anche il ds Beppe Ursino ci crede ancora: “Situazione gravissima e inaspettata. Mi arrenderò solo quando la matematica ci darà per spacciati”.

Benevento non sarà un avversario domabile perché non intende mollare la zona della promozione in A, a parte la qualità della “rosa”: una delle più quotate del gruppo di testa.

Nessun problema per il tecnico crotoniate, Francesco Modesto, che, nella seduta di rifinitura, ha registrato la disponibilità di tutti i giocatori.

I CONVOCATI

Benevento: 4 Acampora Gennaro, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 12 Manfredini Nicolò, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 22 Tartaro Clemente, 8 Telo Andrés, 14 Vogliacco Alessandro. Benevento-Fuori: Letizia, Insigne, Barba e Viviani.

Crotone: 1 Festa, Cuomo, 5 Golemic, 7 Vulic, 8 Estevez, 9 Mulattieri, 10 Kone, 11 Adekanye, 14 Calopai, 16 Schnegg, 17 Marras, 19 Canestrelli,21 Nicoletta, 22 sarro, 23 Giannotti, 24 Kargbo, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 32 Mogos,44 Schirò, 70 Tornaghi, 74 Cangiano, 86 Awua, 99 Maric. (Diffidati: Sala, Vulic).

L’ARBITRO

A dirigere la gara sarà Antonio Giua di Olbia. Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Marco D’Ascanio di Ancona; Il IV uomo: Marco Emmanuele di Pisa; VAR: Livio Marinelli di Tivoli; AVAR; Gianluca Sechi di Sassari.

PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-3): Paleari; Tello, Glik, Vogliacco, Sau; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Improta. All.: Caserta

Crotone (3-4-3): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Golemic; Calapai, Estevez, Awua, Schnegg; Kone, Maric, Kargbo. All.: Modesto

DOVE VEDERLA

Benevento-Crotone si giocherà sabato 12 Marzo alle ore 16.15 allo stadio “Vigorito” di Benevento. Il Match in TV su: Dazn tramite decoder o smart TV, Sky via satellite; in streaming: Dazn su App e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live