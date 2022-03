Serie B. Reggina-Perugia: amaranto a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa

Dopo l'ottimo punto conquistato a Parma nell'ultima giornata, la Reggina affronterà domani il Perugia, reduce dal pareggio interno contro il Lecce. In classifica, il Perugia ha tre punti in più degli amaranto, che avrebbero quindi l'opportunità di agganciare la formazione umbra. In più, un'eventuale vittoria amaranto permetterebbe a Stellone di eguagliare il record di cinque vittorie casalinghe consecutive, risalente alla stagione 2001-02, sotto la guida di Franco Colomba, che si concluse con la promozione degli amaranto in serie A. Dal suo arrivo sulla panchina della Reggina, Stellone ha ottenuto gli stessi punti che aveva ottenuto Aglietti nelle prime nove giornate di campionato.

di G.S.M.

In casa amaranto, recuperati Cionek e Stavropoulos e Rivas, non saranno disponibili Aya, Denis e Ménez, che ha subito un infortunio muscolare e non sarà a disposizione per tre partite. Giraudo e Kupisz dovrebbero essere confermati sulle fasce, così come Hetemaj, Crisetig e Folorunsho. In avanti, vista l'assenza di Ménez, Stellone valuterà se schierare l'attacco pesante con Galabinov e Montalto, oppure un'unica punta.

Tra i grifoni, Alvini non potrà contare su Rosi e Kouan, sulla trequarti Santoro è favorito su D'Urso. In attacco, la coppia De Luca-Olivieri parte favorita su Matos e Carretta. Sulle fasce, ballottaggio a sinistra tra Lisi e Beghetto e a destra tra Ferrarini e Falzerano. Probabile conferma in difesa per Dell'Orco, mentre Zanandrea sembra destinato alla panchina.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone ha analizzato il momento della squadra, partendo dall'ultima partita: "A Parma abbiamo preso un punto importante, la squadra ha reagito alle difficoltà rispetto alle altre gare esterne. Negli ultimi minuti c'è stata una sofferenza di squadra e questo è molto positivo. Per ambire a qualcosa in più della salvezza dobbiamo dare continuità ai risultati. Le prossime tre gare ci diranno che campionato sarà dopo la sosta. Dovessimo fare tanti punti, cambia prospettiva e obiettivo, altrimenti ci sarà altro tempo per conquistare altri punti".

La squadra ha nettamente invertito la tendenza da quando l'allenatore romano siede sulla sulla panchina amaranto: "Fino a 20 giorni fa nessuno ci pensava, neanche il più ottimista al mondo poteva pensare di ritrovarsi più vicini alla zona playoff che a quella playout. Per fare quello che abbiamo fatto serve di solito più tempo, ma già avevo intravisto qualcosa a Terni. Quando sono arrivato si parlava di un gruppo allo sbando, ma io non l’ho notato. Ora non dobbiamo avere blackout, ma continuare a sognare, perché sennò poi le ultime diventano partite senza senso e questo non deve accadere".

Stellone ritrova alcuni calciatori, ma purtroppo ne perde uno importante: "Cambierò quattro-cinque calciatori rispetto a Parma, sono rientrati Cionek, Stavropoulos e Rivas, uno di loro giocherà. A Cittadella ne cambieremo otto. Per diverse partite perderemo Ménez, un fastidio muscolare che lo vedrà fuori sicuramente per le prossime tre gare. Sono indisponibili Aya, Lakicevic e Denis".

Sedici precedenti ufficiali, di cui 4 in serie A, 9 in B e 3 in C1, tra Reggina e Perugia al "Granillo", con un bilancio complessivo di quattro vittorie amaranto, otto pareggi e ben quattro vittorie biancorosse. L'ultimo scontro risale al 22 febbraio 2004, con la vittoria del Perugia per 2-1.

Convocati:

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas.

Attaccanti: Galabinov, Montalto, Tumminello

Arbitro dell'incontro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato da Scatragli e Saccenti, quarto ufficiale Carrione. Alla VAR Pezzuto e Mastrodonato. Due precedenti di Rapuano con la Reggina, l'ultimo l'11 aprile 2015, Benevento-Reggina 4-0

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14