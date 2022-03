Covid. In Calabria altri 7 decessi e contagi in discesa (+2.451)

Calano i contagi da Covid-19 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono 2.451 e sono stati scoperti su un totale di 12.242 tamponi eseguiti. Dunque una leggera flessione della curva rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 2.599 (QUI).

Non si ferma la conta dei morti e oggi sono stati constatati altri sette decessi: due nel reggino, due nel catanzarese, uno nel cosentino, uno nel vibonese e uno nel crotonese.

Anche oggi è la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 806 positivi, seguono subito dopo la provincia di Cosenza con 796 casi, poi Vibo Valentia (+292), Crotone (+279), Catanzaro (+274). Dati emersi grazie ai effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 238.287, mentre i decessi totali sono stati 2.171. I guariti di oggi sono 1.395, per un totale di 187.041 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

Gli attuali positivi sono in tutto 49.075 (+1.049). Calano anche i ricoveri e sono 9 le dimissioni dai reparti ordinari degli ospedali calabresi. Qui trovano ricoverate 309 persone, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 16 pazienti. In isolamento domiciliare sono in 48.750 (+1.058).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 98.775 (+806), mentre i casi attivi sono 10.075. Di questi: 9.947 in isolamento, 122 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 88.049 i guariti e 651 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 30.778 (+274), mentre i casi attivi sono 4.327. Di questi, 4.403 in isolamento, 60 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 26.071i guariti e 237 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 54.059 (+796), mentre i casi attivi sono 17.168. Di questi, 17.072 sono in isolamento, 93 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 35.953 guariti e 928 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica che “nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio e 1 dimesso guarito”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 24.260 (+279) mentre gli attivi sono 3.712, di cui 3.686 in isolamento domiciliare e 26 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 20.360 i guariti e 188 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 28.539 (+292) e gli attivi sono 13.384. Di questi: 13.376 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.000 i guariti e 155 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 4 positivi. Il totale dei casi è di 1.876 casi. Gli attuali positivi sono 266 (+1), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.598 (+3); i decessi 12.