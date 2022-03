Controlli edilizi: sotto sequestro capannone abusivo nel cosentino

Un capannone sito in Contrada Cataldo nel Comune di Mongrassano è stato sequestrato nei giorni scorsi dai militari della Stazione Carabinieri Forestale in quanto realizzato abusivamente.

Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo dei militari di Cerzeto i quali hanno accertato che il capannone, costituito da una struttura portante in acciaio con annessa vasca raccolta acque, era stato messo in piedi in assenza dei permessi necessari.

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto inoltre vari materiali da costruzione quali materiali cementizi, strutture metalliche e profili in ferro, lamierati di varie dimensioni, da utilizzare per la fase di ultimazione dei lavori della struttura.

Per la violazione sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cosenza il proprietario e l’esecutore materiale dei lavori. I militari, inoltre, hanno elevato a loro carico una sanzione amministrativa in quanto il terreno movimentato per la realizzazione delle opere ricade in zona sottoposta a vincolo.