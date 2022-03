Droga nascosta in casa, usava telecamere per eludere i controlli: arrestato

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e del Posto Fisso di Polizia di Tropea, coadiuvati da un’unità cinofila del locale U.P.G. e S.P. e coordinati dal Procuratore Capo Camillo Falvo, hanno arrestato nella giornata di ieri un pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana.

L’uomo, al fine di eludere eventuali controlli, si era premunito di un sistema di video-sorveglianza che riprendeva la strada privata che conduce alla sua abitazione. L’impianto in questione gli permetteva di liberarsi della droga che nascondeva in casa prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Questa volta però i poliziotti, venuti a conoscenza dell’impianto, si sono dapprima dislocati intorno all’abitazione e successivamente hanno fatto giungere una volante così da beccare l’uomo mentre lanciava un involucro sopra un balcone.

All’interno l’involucro, prontamente recuperato, sono stati rinvenuti droga e materiale per il confezionamento. Eseguita anche una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno infine rinvenuto e sequestrato 13 grammi di marijuana, 3 dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e la somma di oltre 500 euro in contante, suddivisa in vari tagli.

All’esito delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per i reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio e associato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Nel corso di altre verifiche, sempre il personale della Squadra Mobile e del Posto Fisso di Tropea ha segnalato un soggetto alla locale Prefettura perché trovato indebitamente in possesso di 1,5 grammi di marijuana. Le indagini proseguono al fine di risalire ai canali di approvvigionamento dello stupefacente.