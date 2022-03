Crotone, fermato per un controllo insulta ed aggredisce gli agenti: arrestato

Un trentasettenne crotonese è stato arrestato per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, a seguito di un controllo svolto dal personale delle Volanti lo scorso 3 marzo, volto alla verifica del rispetto della normativa anti-contagio. L'uomo si trovava nei pressi di un bar cittadino, dimostrandosi da subito insofferente.

Dopo aver tentato di eludere le verifiche, ha iniziato a minacciare gli operatori e, dopo qualche parola, ha sferrato un pugno in pieno volto ad uno degli agenti, provocandogli una lesione al labbro, per poi strattonarlo. Immediato l'intervento dei colleghi, che lo hanno prontamente bloccato ed immobilizzato, per poi trasportarlo in Questura, dove è stato convalidato il fermo.

Estesi i controlli presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti circa 13 grammi di marijuana, motivo per il quale il soggetto è stato anche segnalato alla Prefettura.