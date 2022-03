Taser, via libera all’uso in 18 città: c’è anche Reggio Calabria

Foto: Ministero dell'Interno

Dal prossimo lunedì, 14 marzo, le forze dell'ordine di 18 città italiane avranno in dotazione e potranno utilizzare i taser, le pistole ad impulso elettrico. Lo rende noto il Ministero dell'Interno, che specifica: 4.482 pistole saranno distribuite tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, e potranno essere utilizzati per "gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo", ha specificato il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

"L’operatività del nuovo strumento segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale" specifica la ministra ribadendo che tale implementazione "costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio".

Al momento il taser sarà dato in dotazione alle forze dell'ordine operanti nelle 14 città metropolitane italiane - Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Messina e Catania - ed in quattro specifici capoluoghi di provincia - Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova - mentre sarà gradualmente distribuito nelle altre città a partire da maggio 2022.