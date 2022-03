Furti e danneggiamenti in due scuole: denunciati sei giovani a Catanzaro

Sei giovanissimi sono stati denunciati al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e segnalati alla Procura, in quanto ritenuti presunti responsabili dei danneggiamenti e dei furti avvenuti nelle notti scorse in due edifici scolastici della città. Lo rende noto la Questura di Catanzaro, che tramite personale della Digos è riuscita a ricostruire gli eventi delittuosi a danno degli istituti comprensivi Pascoli-Aldisio e Patari-Rodari.

Gli agenti infatti sono intervenuti nella mattinata di ieri - 10 marzo - quando è stato segnalato il furto di materiale didattico ed anche il danneggiamento di alcuni muri, imbrattati con simboli di natura politica. Ispezionati i filmati registrati da una serie di impianti di videosorveglianza, gli agenti hanno subito potuto individuare un gruppo di giovani incappucciati che scavalcavano il muro di cinta.

Successiva indagine svolta su altre immagini e registrazioni video ha permesso così di individuare, identificare e segnalare 6 giovani, ritenuti responsabili in entrambi gli istituti scolastici. La Polizia ha comunque escluso che vi siano correlazioni con gruppi politici antagonisti o eversivi.