Processo Gotha, annullate 10 condanne: ci sarà un nuovo processo

La Corte di Cassazione si è espressa sulla decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, emessa nel gennaio del 2021, annullando buona parte delle condanne inflitte. La suprema corte ha infatti annullato ben 10 condanne, a partire da quella di Giorgio De Stefano, ritenuto dalla Dda reggina una delle "teste pensanti" della 'ndrangheta.

Condannato a 15 anni e 4 mesi, la Cassazione ha annullato in rinvio a giudizio per tutti i fatti avvenuti prima del 2005, per i quali De Stefano è stato già giudicato e non poteva dunque essere processato nuovamente. Per i fatti successivi al 2005, invece, è giunta l'annullazione della sentenza di condanna, con rinvio alla Corte d'Appello per svolgere un nuovo processo specifico.

La stessa sorte è toccata anche agli altri imputati: Antonio Nicolò, Antonio Araniti, Roberto Franco, Domenico Marcianò, Emilio Angelo Frascati, Antonio Messina (ex sindaco di Villa San Giovanni), Lorena Franco e Giovanni Pellicano. Annullata senza rinvio a giudizio, invece, la condanna di Pasquale Massimo Gira.

Confermata inoltre la prescrizione dei reati per tre imputati: Alessandro Nicolò, Anna Rosa Martino e Rosario Giovanni Rechichi. Confermate, infine, quattro condanne: 15 anni e 4 mesi per Mario Vincenzo Stillitano; 14 anni e 4 mesi per Domenico Stillitano; 1 anno e 10 mesi per Roberto Moio; 1 anno e 4 mesi per Giuseppe Smeriglio.