Vibo, controlli antidroga portano ad un arresto e cinque segnalazioni

Una serie di verifiche sul territorio svolte dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno portato ad un arresto ed a cinque segnalazioni in materia di sostanze stupefacenti. Questo l'esito dei controlli coordinati dalla Procura guidata da Camillo Falvo, volti al contrasto dello spaccio.

Le operazioni, svolte nella giornata di ieri - 9 marzo - hanno permesso di individuare un giovane che si recava presso l'abitazione di un noto pregiudicato del posto: dopo aver consegnato una banconota da 50 euro, ha ricevuto un involucro da dietro la porta. Il tutto non è passato inosservato, ed ha permesso agli agenti di intervenire e fermare l'acquirente, trovato in possesso di 5,5 grammi di marijuana.

Di li a poco, il pusher è uscito spontaneamente dall'abitazione, finendo a sua volta coinvolto nel controllo. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana nascosti nella biancheria intima, circostanza che ha portato ad una perquisizione domestica. In casa è stata rinvenuta una ulteriore busta contenente circa 25 grammi di marijuana, assieme ad un bilancino elettrico di precisione.

La sostanza è stata sequestrata, mentre l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, e posto ai domiciliari. L'attività di controllo è stata poi estesa presso dei luoghi di ritrovo di giovani e adolescenti in città, permettendo così di recuperare circa 10 grammi tra marijuana ed hashish. Cinque persone sono state segnalate al Prefetto in qualità di assuntori di stupefacenti.

Le indagini ora proseguono al fine di risalire ai canali di approvvigionamento dello stupefacente.