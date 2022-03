Balneari, Dell’Acquila (Pd): “Solidarietà contro legge ingiusta”

Giuseppe Dell’Aquila

"Esprimo vicinanza e solidarietà ai balneari che in queste ore stanno manifestando contro una legge che rischia di creare una netta ingiustizia nei confronti di chi in questi anni ha investito nel settore turistico". È quanto dichiara in una nota Giuseppe dell'Aquila, capogruppo del Partito Democratico alla Provincia di Crotone.



"I rappresentanti delle imprese balneari che sono scesi in piazza a Roma, compresi molti imprenditori turistici della nostra provincia, hanno ragione nel definire questa legge inopportuna e ingiusta" prosegue l'esponente dem. "La norma approvata è molto lontana dalle aspettative dei nostri territori e rischia di favorire multinazionali o grandi gruppi a discapito delle imprese che reggono da anni il nostro sistema turistico".

"L'emendamento presenta delle lacune evidenti ed è un rischio per tante imprese presenti sui nostri territori. Uno dei punti fondamentali di questa riforma attesa da anni deve essere il riconoscimento degli investimenti fatti dalle imprese e per questo la norma va rivista e corretta" conclude. "È ora che i rappresentanti istituzionali di Comuni e Regione si attivino per andare incontro alle loro richieste e salvaguardare l’intero settore".