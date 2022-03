Tragedia a Verbicaro: divampa incendio in casa, morta una anziana

Una donna di Verbicaro è rimasta uccisa, questa mattina, a causa del rogo divampato all'interno della sua abitazione. La settantaduenne si trovava in casa da sola quando le fiamme hanno preso il sopravvento coinvolgendo l'intero appartamento.

Giunti rapidamente sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea che dopo aver domato le fiamme sono riusciti ad accedere nello stabile. Purtroppo per la malcapitata, rimasta intrappolata in casa, non c'è stato nulla da fare.

In corso ora le dovute indagini da parte dei Carabinieri, per tentare di ricostruire l'accaduto e comprendere la natura del rogo. Secondo una prima ipotesi, le fiamme sarebbero nate durante l'accensione di una stufa.