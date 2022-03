Scontro tra tre auto a Lamezia, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato in via Adda a Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento tre veicoli, una Fiat Panda, Fiat grande punto, e una Mini Country man, si sono scontrate e un’auto si è ribaltata.

Una delle due persone rimaste ferite è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118 e poi trasportata in ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che sono ancora impegnati sul luogo del sinistro, la polizia locale per i rilievi del caso.

Al momento la strada è stata chiusa al transito, fino al termine delle operazioni di soccorso.