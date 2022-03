Impiantistica sportiva a Crotone, l’assessore Bossi stila un bilancio

Fa il punto della situazione dell’impiantistica sportiva di Crotone l’assessore comunale allo sport, Luca Bossi. E la all’indomani del completamento della copertura della piscina olimpionica comunale.

“Dei quattro maggiori impianti due, il Palakro e il settore B, che l’amministrazione ha intitolato a Giuseppe Faga, sono funzionanti da tempo e saranno oggetto di ulteriori importanti lavori di riqualificazione. La piscina, come detto, ha visto completati in questa settimana i lavori per l’installazione della copertura e tra qualche giorno, conclusi gli ultimi adempimenti autorizzativi, sarà restituita alla città”.

Parla poi del Palamilone dove al momento “sono in corso i lavori di ristrutturazione dopo i danni causati dall'alluvione e anch'esso tornerà presto nella piena fruibilità, con un parquet nuovo”.

Lavori che si aggiungono poi ai progetto portati avanti dall’amministrazione comunale in merito alla “riqualificazione della piscina ex Coni”, e della “realizzazione di una nuova palestra scolastica e la rifunzionalizzazione di altre palestre degli istituti scolastici”.

“Di tutti gli impianti minori messi a bando, la maggior parte sono stati affidati in gestione e, dunque, sono tornati a svolgere non solo la loro funzione per la pratica sportiva ma anche sociale e di aggregazione”.