Parco delle Serre, Mancuso: “Procedure per nomina presidente sono state già avviate”

“Le procedure per la nomina del Presidente del Parco regionale delle Serre sono state già regolarmente avviate. Attendiamo - come prevede l’articolo 26 dello Statuto dell’Ente e dopo la richiesta formalmente inoltrata - che la Comunità del Parco comunichi ‘la rosa vincolante di cinque candidati’ che è il presupposto indispensabile per l’assunzione del relativo decreto di indicazione del vertice di questa preziosissima infrastruttura verde istituita dalla Regione nel 1990”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: “Mi ero impegnato, partecipando a un’iniziativa pubblica organizzata a Serra San Bruno, a porre fine alla lunga fase commissariale e a breve, dopo un’inerzia che si protrae dal 2010, gli organi democratici del Parco delle Serre saranno ricostituiti”.

Ad avviso del presidente Mancuso: “Il Parco, una volta efficacemente funzionante, darà senz’altro un importante contributo alla crescita di un’area tra le più suggestive della regione. La Calabria, ai primi posti della graduatoria italiana per percentuale di territorio protetto, con circa il 15 % dell’intera superficie regionale sottoposta a diverso regime di protezione, ha il dovere di guardare al proprio patrimonio naturalistico quale via privilegiata per creare nuove, stabili e più durature condizioni di benessere economico e sociale”.