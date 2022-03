Chiusura Centro impiego Petilia, interrogazione del consigliere Mammoliti (Pd)

Interrogazione per avere chiarimenti sulla chiusura del centro per l’impiego di Petilia Policastro. Il consigliere regionale del Partito democratico, Raffaele Mammoliti, ha infatti deciso di presentare un’interrogazione a risposta immediata all’assessore regionale al lavoro per sapere “se e quali utili e tempestivi provvedimenti si intendono adottare per evitare la chiusura del Centro per l’impiego di Petilia Policastro”.

Nella premessa Mammoliti ha parlato della delibera approvata dalla giunta per avviare la “Rete Regionale dei Centri per l’Impiego e le Linee di indirizzo per lo sviluppo dei punti di accesso di prossimità”. Delibera che prevede il centro per l’impiego solo a Crotone e Cirò Marina, situazione che per il consigliere porterebbe alla “chiusura di quello di Petilia Policastro attualmente operativo seppur con dipendenti in regime di lavoro agile a causa della chiusura degli uffici avvenuta con provvedimento dell’ufficio del Datore di Lavoro della Regione Calabria”.

Mammoliti scrive poi che “l’ufficio di Petilia Policastro non risulta incluso neppure tra le sedi locali coordinate che dovrebbero svolgere in tutto o in parte i servizi previsti dalla normativa per i Centri per l’impiego”, per questo motivo Mammoliti ha deciso di presentare l’interrogazione.