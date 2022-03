Omicidio Luca Bruni, un’assoluzione e una condanna

Assoluzione per Luigi Abbruzzese e condanna a quattro anni e sei mesi per Marco Abbruzzese. È la decisione dei giudici della Corte d’Assise di Cosenza nell’ambito del processo per l’omicidio del boss cosentino Luca Bruni, detto “Bella Bella”.

Così Luigi Abbruzzese è stato assolto per non aver commesso il fatto, mentre Marzo Abbruzzese è stato condannato per occultamento di cadavere.

Il pm, Vito Valerio, aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi nei confronti di entrambi gli imputati.

Bruni, dopo essere stato ucciso, è stato sotterrato in campagna in località Orto Matera a Castrolibero. E sono state le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, Adolfo Foggetti, a rivelare il luogo della sepoltura.

Bruni, secondo l’accusa, è stato ucciso dall’amico Daniele Lamanna che poi ha deciso di collaborare con la giustizia.