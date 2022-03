Schiavonea, sequestrato edificio pericolante di 6 piani. Denunciati i proprietari

Sequestro nella frazione Schiavonea del comune di Corigliano-Rossano. I carabinieri di Corigliano Scalo, con i colleghi del XIV Btg Calabria, hanno sequestrato un edificio di sei piani, con 20 appartamenti, al cui interno hanno identificato undici persone, di cui 3 irregolari.

E non solo, dato che i militari hanno denunciato i due proprietari dell’immobile che sono accusati di aver dato in locazione un locale con carenti condizioni igienico-sanitarie e a condizioni onerose e non eque a persone sprovviste di permesso. Inoltre sono accusati di non aver vigilato sul bene, di non aver eseguito lavori di manutenzione, che avrebbero dovuto eliminare il pericolo per l’incolumità pubblica al passaggio di persone.

Un altro proprietario è stato denunciato invece solo per omessa vigilanza sul bene.