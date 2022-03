Covid in Calabria: la curva frena (+2.532), aumentano ancora i ricoveri

Leggera flessione dei casi di Covid-19 in Calabria, dove nelle ultime 24 ore si sono ammalate 2.532 persone. Sono invece sette i decessi registrati in regione (tre nel Reggino, due nel Cosentino, uno nel Crotonese e nel Vibonese). Scende dunque la curva, visto che i ieri i positivi sono stati 2.943, ma con 14.561 tamponi (LEGGI).

Il maggior numero dei casi si registra nel Cosentino con i suoi 796 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+759), Crotone (+428), Vibo Valentia (+273), Catanzaro (+269). Positivi scoperti dai 11.453 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 233.237, mentre i decessi totali sono stati 2.158. I guariti di oggi sono 3.057, per un totale di 183.576 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 47.503 (-532).

È boom di ricoveri in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono aumentati i posti letto occupati nei reparti ordinari. Al momento i pazienti ricoverati sono 309 (+17, di cui 8 in più nel Reggino, tre nel Crotonese, Catanzarese e Cosentino). In terapia intensiva si trovano invece 14 (-1), mentre in isolamento domiciliare sono in 47.180 (-548).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 759, per un totale di 97.166. Attualmente i casi attivi sono 10.202, di cui 116 in reparto (+8); 5 in terapia intensiva; 10.081 in isolamento domiciliare (-1.351). I casi chiusi sono 86.964, di cui 86.316 guariti (+2.099); 648 decessi (+3).

Nel Cosentino da febbraio 2020 si sono ammalati in 52.359, mentre oggi in 796. Attualmente i casi attivi sono 15.976, di cui 92 in reparto (+3); 3 in terapia intensiva (-1); 15.881 in isolamento domiciliare (+207). I casi chiusi sono 36.383, di cui 35.461 guariti (+585); 922 decessi (+2). L’Asp registra quattro casi del setting fuori regione.

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 269 nuovi positivi, mentre il computo totale si attesta a quota: 30.203. Attualmente i casi attivi sono 4.371, di cui 63 in reparto (+3); 6 in terapia intensiva; 4.302 in isolamento domiciliare (+41). I casi chiusi sono 25.832, di cui 25.597 guariti (+225); 235 decessi.

Nel Crotonese il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 è: 23.727, oggi invece si sono ammalati in 428. Attualmente i casi attivi sono 3.926, di cui 28 in reparto (+3); 0 in terapia intensiva; 3.898 in isolamento domiciliare (+277). I casi chiusi sono 19.801, di cui 19.614 guariti (+147); 187 decessi (+1). Tre dei casi di oggi appartengono al setting fuori regione.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 273, mentre da inizio pandemia sono stati 27.918. Attualmente i casi attivi sono 12.771, di cui 9 in reparto; 0 in terapia intensiva; 12.762 in isolamento domiciliare (+271). I casi chiusi sono 15.147, di cui 14.993 guariti (+1); 154 decessi (+1).

Sono invece sette i casi di Covid del setting fuori regione, su un totale di 1.864. Al momento una persona è in reparto; 0 in terapia intensiva; 256 (+7) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.595; i decessi 12.