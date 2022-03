Castrovillari, rapinano anziana vicino l’ufficio postale. Arrestati

Hanno rapinato una donna vicino l’ufficio postale di Castrovillari, per questo motivo due giovani, di cui un minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri.

I militari hanno infatti eseguito due misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Castrovillari e del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, su richiesta delle rispettive Procure della Repubblica, nei confronti dei due accusati di reato di rapina e lesioni personali aggravate in concorso.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Castrovillari e dall’Aliquota Operativa, sono partite a seguito della rapina avvenuta a Castrovillari lo scorso 18 novembre.

Come emerso dalle attività, dopo il prelievo di denaro all’ufficio postale locale la donna, che si stava avviando verso casa, sarebbe stata seguita per circa 400 metri dai due giovani che poi l’avrebbero sorpresa alle spalle. L’avrebbero quindi aggredita e afferrata per il braccio, per poi strapparle di mano la borsa con il denaro appena prelevato. La donna è caduta per terra e ha riportato numerose fratture, a causa delle quali è rimasta ricoverata in ospedale per diversi mesi.

I militari hanno ricostruito l’accaduto, hanno acquisito le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti lungo il tragitto percorso dalla donna, e dalla visione hanno scoperto che i giovani hanno seguito la vittima per poi rapinarla in una strada secondaria. Grazie agli stessi filmati i carabinieri sono riusciti a identificare i presunti rapinatori. Hanno poi eseguito perquisizioni domiciliari, nel corso delle quali hanno trovato e sequestrato gli stessi indumenti corrispondenti a quelli usati al momento della rapina.