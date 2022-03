Nuova operazione antidroga a Mirto Crosia: arrestato ventiquattrenne

Resta alta l'attenzione dei Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto all'attività di spaccio. Questa volta a finire nei guai è un ventiquattrenne di Mirto Crosia con precedenti specific per droga, che fermato per un controllo è stato trovato in possesso di circa 67 grammi di hashsih.

Nello specifico, il giovane - fermato mentre era alla guida di un'auto - è stato trovato in possesso di un involucro termo-sigillato occulato nell'abbigliamento, contenente al suo interno la sostanza stupefacente, subito sequestrata dai militari. Al termine del controllo il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato, e posto agli arresti domiciliari.