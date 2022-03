‘Reggio Impresa’ incontra l’assessore Martino: “Obiettivo il rilancio di aziende e professionisti”

L’associazione ‘Reggio Impresa’ ha incontrato ieri l’assessore comunale alle Attività Produttive Angela Martino. Per Reggio Impresa presenti il presidente Sasha Sorgonà, il vice presidente Giuseppe Praticò e Ferdinando Polito, membro del consiglio di amministrazione.

Fare il punto della situazione alla luce del difficile momento che imprenditori e aziende del territorio stanno attraversando e illustrare all’amministrazione comunale le iniziative e le idee che Reggio Impresa ha in proposito di realizzare i contenuti alla base dell’incontro.

Sasha Sorgonà, a nome di Reggio Impresa, esprime soddisfazione per l’interlocuzione avuta con l’assessore Martino. “È stato un incontro costruttivo e piacevole, - afferma - primo step di un percorso che desideriamo costruire da oggi in avanti. Allo stesso tempo, la nostra associazione è a disposizione delle aziende e dei liberi professionisti che vogliono spendersi per la crescita di Reggio Calabria. Con l’assessore Martino abbiamo iniziato a ragionare su alcune idee, trovando sintonia per concretizzare una proficua collaborazione che speriamo di poter trasformare presto in realtà. L’obiettivo che siamo convinti di poter centrare-conclude Sorgonà- è quello di diventare un interlocutore di riferimento per progetti che riguardano imprenditori e professionisti. Ringraziamo l'amministrazione comunale, anche per la promessa dei sindaci f.f. Brunetti e Versace riguardo un prossimo tavolo di confronto”.

L’assessore alle Attività Produttive Angela Martino ha accolto con piacere la volontà di Reggio Impresa di instaurare una periodica interlocuzione. “L’amministrazione comunale non può che apprezzare e accogliere positivamente questo impulso a contribuire fattivamente per la crescita del tessuto produttivo ed economico della nostra città. Reggio Impresa -evidenzia Martino- ha al suo interno numerosi associati, specie nel centro storico, cuore pulsante dell’imprenditoria reggina. Ci confronteremo periodicamente, l’obiettivo è quello di far coincidere le linee programmatiche che l’amministrazione comunale ha già stilato con le esigenze di associazioni e imprenditori. Crediamo sia il modo di operare corretto per arrivare a scelte il più possibile vicini alle aziende del nostro territorio”.