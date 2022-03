Il “Welfare aziendale” al centro di un webinar di Confindustria Crotone e Generali Italia

“Il welfare aziendale è uno strumento attraverso il quale sostenere il benessere economico e sociale, all’interno ed all’esterno dell’azienda. L’Accordo tra Unindustria Calabria e Generali Italia punta ad offrire servizi di qualità, a migliorare la conoscenza dei vantaggi per l’impresa ed i lavoratori e ad affiancare gli imprenditori con consulenze dedicate.” Gosì Mario Spanò, Presidente di Confindustria Crotone, ha aperto i lavori del Webinar dedicato al tema del Welfare aziendale.

Dopo i saluti del Presidente Spanò e l’introduzione di Fausta Dovico, componente del Direttivo di Confindustria Crotone cha ha curato l’organizzazione dell’incontro, è intervenuto Ettore Mazza, Responsabile territoriale di Generali Italia, che ha espresso l’impegno della compagnia assicurativa ad affiancare le piccole medie imprese nell’approfondimento degli strumenti di welfare messi a disposizione.

Dalla previdenza e sanità integrativa alla conciliazione vita-lavoro, dalle polizze assicurative al sostegno all’istruzione di figli e familiari, dal sostegno ai soggetti deboli alla sicurezza e prevenzione degli incidenti: sono queste alcune delle aree di welfare aziendale attraverso le quali ogni anno viene redatto il Welfare Index PMI, che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane.

Susanna Semenzato, Welfare Aziendale Specialist di Generali Italia, ha curato l’ illustrazione dei servizi offerti, i vantaggi per le aziende ed i lavoratori ed il crescente grado di soddisfazione espresso dalle PMI. “Il welfare aziendale è una strategia win-win per ottenere obiettivi che hanno un impatto economico e sociale. Dal 2016 l’estensione degli incentivi fiscali ad un’ampia gamma di iniziative aziendali per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie ha spinto molte imprese ad attivare strumenti assicurativi e servizi per i loro dipendenti, dando così risposta a molteplici esigenze”.