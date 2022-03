Covid in Calabria: 5 vittime e contagi in salita (+2.943). Aumentano anche i ricoveri

I contagi da Coronavirus tornano a salire in Calabria. Lo conferma l'odierno bollettino sull'andamento del contagio, che certifica 2.943 nuovi casi che sono stati scoperti dai 14.561 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Con 1.038 casi è invece la provincia di Reggio Calabria a registrare il maggior numero di casi, segue la provincia di Cosenza (+904), poi quelle di Vibo Valentia (+537), Catanzaro (+292) e Crotone (+163). Nove i casi invece notificati da fuori regione.

Rispetto alla giornata di ieri, quando i casi erano 1.493 e le vittime 12 (QUI), oggi la situazione è meno critica sul fronte dei decessi e si contano 5 morti (2 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 1 a Crotone).

Ad oggi il totale delle vittime è di 2.151, mentre sono in tutto 230.705 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione.

Gli attuali positivi sul territorio regionale sono in tutto 48.035 (+1.607) mentre i guariti nelle ultime ore sono 1.331, per un totale di 180.519 persone uscite dall’incubo.

Tornano ad aumentare i ricoveri nei reparti Covid della regione. Attualmente sono ricoverati 292 pazienti e solo oggi si registrano 15 ricoveri: 9 nel catanzarese e 6 nel reggino.

In terapia intensiva sono 15 i posti letto occupati e non si registrano ricoveri o dimissioni. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 47.728 (+1.592).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al Coronavirus salgono 96.407 (+1038), mentre i casi attivi sono 11.545. Di questi: 11.432 in isolamento, 108 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 84.217 i guariti e 645 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 29.934 (+292), mentre i casi attivi sono 4.327. Di questi, 4.261 in isolamento, 60 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 25.372 i guariti e 235 decessi.

Nel cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 51.563 (+904), mentre i casi attivi sono 15.767. Di questi, 15.674 sono in isolamento, 89 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 34.876 guariti e 920 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica “913 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori regione”. Inoltre, precisa che “oggi si registrano 914 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 913 unità e non 914 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio”.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 23.299 (+163) mentre gli attivi sono 3.646, di cui 3.621 in isolamento domiciliare e 25 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 19.467 i guariti e 186 i deceduti.

Nel vibonese, che ieri ha registra un aumento esponenziale de contagi, i 537 positivi di oggi portano il computo totale 27.645 e gli attivi sono 12.500. Di questi: 12.491 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 14.952 i guariti e 153 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi non si registrano positivi. Il totale dei casi è di 1.773 casi. Gli attuali positivi sono 186, di cui 5 in reparto; nessuno in terapia intensiva; 181 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.577; i decessi 10.