Vandali in azione a Crotone, danneggiato orto botanico di Italia nostra

Ignoti hanno devastato l'orto botanico situato in Discesa Castello a Crotone. È quanto fa sapere Italia Nostra che denuncia inoltre la mancanza di un “intervento delle forze dell'ordine, pure chiamate più volte” e che “i delinquenti, cacciati dai volontari, hanno lanciato loro minacce rivolgendo epiteti irripetibili”.

Teresa Liguori, presidente di Italia Nostra Crotone, ha quindi lanciato un appello al sindaco e all'assessore al verde pubblico per chiedere di "voler procedere al più presto con interventi per la messa in sicurezza dell'Orto, a partire da una adeguata recinzione, dall'attivazione della video sorveglianza collegata con le forze dell'ordine".

La stessa Liguori ha inoltre condannato l’atto vandalico e ha respinto “le minacce indirizzate a coloro che hanno dedicato in questi sei anni tanto lavoro alla manutenzione dell'Orto, trasformando un'area degradata in una piccola oasi profumata e vivibile nel centro storico, nell'antico terrapieno del possente Bastione San Giacomo”.