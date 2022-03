Furti in abitazione e aziende agricole del cosentino, arrestata banda di stranieri

Sono accusati di furto aggravato, tentato furto in concorso e false dichiarazioni sull’identità le persone arrestate dai carabinieri di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari e Camigliatello Silano.

I militari hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di un 43enne, un 38enne ed un 29enne, tutti originari della Romania, emesso dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini, partite nel settembre del 2021, sono scattate a seguito di una decina di furti nelle abitazioni e le aziende agricole in località Lagarò e Torre Barone del comune di Celico.

I carabinieri hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei luoghi dei "colpi", ascoltato diversi testimoni e trovato prove che hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei malviventi.



I ladri erano soliti introdursi nelle abitazioni e nelle proprietà private e, incuranti della presenza delle famiglie, spesso utilizzavano armi. Nel corso dei furti commessi portavano via numerosi attrezzi e mezzi agricoli, veicoli, gioielli e denaro contante.

Il gip ha così disposto il carcere per un uomo, i domiciliari per il secondo, e l’obbligo di dimora per l’ultimo. Due dei tre, al momento dell’esecuzione dei provvedimenti ristrettivi, erano già in carcere per reati commessi in altri territori.