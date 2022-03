Pd Calabria: “Giornata delle donne dedicata alle ucraine”

Il Pd Calabria intende “celebrare la forza delle donne ucraine, costrette a fuggire dalla loro terra, dalla loro quotidianità e dalla loro vita per mettere in salvo i propri figli dall’orrore della guerra”. E ha deciso di farlo in occasione della Giornata mondiale dei diritti delle donne.

Il partito annuncia poi le iniziative promosse in difesa delle donne, come “la proposta di legge per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere che parla anche un po’ calabrese. L’attuale dispositivo, da qualche giorno all’esame della Commissione lavoro alla Camera, infatti, racchiude più proposte di cui una arrivata proprio dalla Calabria, elaborata nel 2018 dalla Commissione regionale Pari Opportunità, presieduta da Cinzia Nava, portata all’attenzione del massimo organo legislativo italiano dalla deputata calabrese Enza Bruno Bossio e sottoscritta da tutte le parlamentari del Partito Democratico. La proposta di legge prevede l’estensione dei benefici delle categorie protette alle donne vittime di violenza permettendo loro di essere inserite in un percorso lavorativo che garantisca autonomia economica e restituisca certezze e coraggio per sfuggire a soprusi e violenze di ogni tipo”.