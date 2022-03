Crotone. Progetto Erasmus Pertini-Santoni selezionato come “Esempio di buona pratica”

È stato selezionato come “esempio di buona pratica” il progetto Erasmus+ “Apriamo le menti a approcci innovativi in Europa” dell’istituto Pertini-Santoni di Crotone. Il progetto, coordinato da Ornella Pegoraro, è stato selezionato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.

Per l’agenzia, il progetto, nonostante l'emergenza Covid-19, è stato in grado di produrre ottimi risultati di apprendimento, migliorando la professionalità e le competenze linguistico-metodologiche dello staff e rafforzando la portata internazionale dell'Istituto, con notevole impatto su tutta la comunità educante e le organizzazioni partner.

Il progetto, della durata di 36 mesi, in linea con le priorità dell’azione e con gli obiettivi del Piano di sviluppo europeo, ha previsto 20 corsi di formazione rivolti all'apprendimento di nuove metodologie didattiche con i seguenti obiettivi: integrazione scolastica e sociale degli alunni migranti e rifugiati (2 mobilità in Finlandia); contrastare il fallimento nell'istruzione e ridurre l'abbandono scolastico precoce (4 mobilità in Slovenia); inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (5 mobilità in Croazia); conseguimento del livello B1/B2 per la lingua Inglese e metodologia CLIL (8 mobilità in Irlanda e Malta); apprendimento di nuove metodologie didattiche incentrate sulle TIC (1 mobilità in Spagna).

Soddisfazione è stata espressa sia dalla dirigente, Ida Sisca, che dalla coordinatrice del progetto Pegoraro. Il progetto ha infatti raggiunto i seguenti risultati: la crescita professionale per tutto il personale della scuola e per il territorio, che hanno contribuito allo sviluppo strategico dell’Istituto che si è proiettato sempre di più verso la condivisione e la cooperazione europea; una migliore performance degli alunni attraverso una maggiore qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento in una dimensione europea dell’educazione.