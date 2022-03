Ciak si gira, i ragazzi della SrC sul set della serie televisiva “The Good Mothers”

I ragazzi della Scuola di recitazione della Calabria, classe Junior, Vincenzo Oppedisano e Nicole Sorace sono stati selezionati come attori per recitare nella nuova serie Star Original di Disney+. Il primo ciak è stato battuto da quasi un mese e le riprese sono ancora in corso.

The Good Mothers è la nuova serie tv crime-drama Star Original scritta dal vincitore del Bafta Stephen Butchard (Baghdad Central), e basato sull’avvincente libro del giornalista premiato dalla Foreign Press Association, Alex Perry.

“Abbiamo raggiunto un importante traguardo, frutto di un costante lavoro e di un grande impegno collettivo” ha detto il fondatore e direttore della Src Lab, Walter Cordopatri che esprime soddisfazione. “La SrC mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento nazionale sulla formazione attoriale completa. È un buon segnale di ripresa, nonostante le difficoltà imposte dal rispetto del protocollo anti-Covid di settore".