Pizzeria abusiva a Vallefiorita, scattano chiusura e multa salata

I Carabinieri della Stazione di Squillace, insieme ai loro colleghi dei nuclei NIL e NAS di Catanzaro, hanno eseguito nei giorni scorsi un controllo in un circolo privato di Vallefiorita scoprendo numerose violazioni per delle generiche carenze igienico-sanitarie e contestando sanzioni per circa 4 mila euro.

Nella fattispecie, dalle verifiche effettuare dai militari dal Nucleo Antisofisticazione, è emerso che il locale non avesse la cosiddetta “Scia sanitaria” prevista per l’attività in cui si somministrano cibi e bevande e che il titolare, in prativa, aveva avviato completamente un’attività di pizzeria.

Il presidente del circolo è stato anche sanzionato per altre carenze igienico-sanitarie e per la mancanza delle procedure in materia di Haccp.

Per quanto accertato e contestato nell’immediatezza è stata così disposta la sospensione immediata dell’attività con la contestuale chiusura del locale cucina.

Sono in corso degli accertamenti relativamente alla presenza e lo status di alcuni dipendenti, di cui il presidente non ha potuto esibire nell’immediatezza la documentazione relativa all’impiego.