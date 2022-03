Imbocca l’autostrada contromano e sbatte contro il guardrail: un ferito a Rende

Una persona è rimasta lievemente ferita questa mattina lungo l'Autostrada A2 all'altezza di Rende, a seguito di un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo avrebbe imboccato contromano l'autostrada dopo essere uscito da una stazione di servizio, andando a sbattere contro il guardrail.

Fortunatamente l'impatto non è stato violento, ma per sicurezza sono stati allertati ugualmente i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno trasferito la malcapitata in ospedale per accertamenti.