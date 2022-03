Trasporto aereo, Russo (Cisl): “Necessarie sinergie costruttive per rilancio del territorio”

"La programmazione marzo-ottobre 2022 dei voli delle compagnie aeree è ai nastri di partenza (sarà avviata il 27 marzo) e potrà, se ben calibrata, incidere sui servizi e sul rilancio di uomini e territori". È quanto scrive in una nota Tonino Russo, Segretario reggente della Cisl di Reggio Calabria e Segretario generale della Cisl calabrese.

"Il trasporto aereo si lascia alle spalle una stagione invernale particolarmente rigida, non solo per ragioni meteorologiche, e si proietta, sia pure con qualche incognita, verso l’estate" ribadisce il sindacalista. "L’hinterland reggino e non solo auspica, perciò, che nella nuova composizione di rotte e orari si abbia il ripristino, in primis, del volo mattutino dall’aeroporto di Reggio Calabria per Roma con rientro serale, nonché la conferma del volo per Milano delle ore 06:20".

"Sono, infatti, migliaia gli abitanti di questa parte della Penisola che per svariati motivi (lavoro e salute in modo particolare) hanno necessità di raggiungere nella primissima mattinata gli hub internazionali di Roma e Milano" ricorda Russo. "Fino a qualche anno addietro i suddetti voli hanno costituito una chiara ed inequivocabile costante, segno di un’attenzione dell’ex compagnia di bandiera nei confronti di Reggio Calabria e del suo hinterland, che negli ultimi tempi si è parzialmente affievolita".

"La Cisl chiede perciò alla Regione, alla Città metropolitana, al Comune di Reggio Calabria e ad ITA, unico vettore presente in riva allo Stretto, di creare sinergie costruttive per un rapido rilancio del territorio" conclude.