Cosenza, Gennaro Bellotti nuovo presidente di Fimaa Confcommercio

L’Assemblea dei soci Confcommercio provincia di Cosenza operanti nel settore dell’intermediazione immobiliare, merceologica, creditizia, finanziaria e in servizi vari ha eletto i nuovi vertici della Fimaa provincia di Cosenza. Alla presidenza è stato eletto Gennaro Bellotti, titolare di una nota agenzia immobiliare di Rende.

Con lui l’Assemblea ha provveduto a rinnovare anche il Consiglio Direttivo così composto: Bruno Andrea, De Marco Antonio, Fatuzzo Maurizio, Gallo Simona, Mazzei Danilo, Perrone Antonio, Tricoci Pasquale. Le congratulazioni al neo eletto Presidente sono arrivate in primis dal Presidente di Confcommercio Cosenza Klaus Algieri e dal Direttore Maria Santagada.

"Ci aspettano tante sfide da affrontare" ha dichiarato a caldo il neo presidente. "Il nostro in questi ultimi anni è un settore che è cambiato tantissimo, per questo l’aggiornamento e la formazione rappresentano due capisaldi del quinquennio che ci attende. Punteremo soprattutto a creare un gruppo altamente qualificato, che faccia della professionalità e dei sani principi i suoi punti fermi. Ringrazio il Presidente Algieri e la Direttrice Santagada per il supporto e i membri dell’assemblea per avermi voluto alla guida di Fimaa".