Corigliano-Rossano, nuovo incontro con i dipendenti Siarc

"La posizione dell'amministrazione rispetto alla vicenda della questione mense scolastica è stata da sempre di apertura al dialogo al fine di contemperare non solo il dovuto rispetto dei diritti dei lavoratori ma anche la necessità di continuare a garantire un servizio mense adeguato ai bisogni degli alunni". Così in una nota l'amministrazione di Corigliano-Rossano, al termine di un incontro avvenuto questa mattina con i dipendenti della Siarc, in protesta a causa dei mancati pagamenti.

"Al termine dell'incontro si è convenuto di investire nuovamente la Prefettura per accompagnare i diretti interessati nella fase di risoluzione relativamente alla questione pagamenti che, ricordiamo, non attiene all'ente comunale ma solo esclusivamente alla ditta" viene ricordato dall'amministrazione. "Un primo incontro con il Prefetto di Cosenza si è tenuto a fine gennaio e durante lo stesso la Siarc si era assunta formalmente l'impegno di pagare le mensilità in arretrato".

"Impegno poi, nei fatti, disatteso" si ricorda in conclusione. "La nuova richiesta fatta al Prefetto, per tramite dell'amministrazione comunale, è volta a mediare, ancora una volta, i rapporti tra dipendenti e datori di lavoro nell'ottica di trovare una soluzione in grado di ripristinare le normali regole di diritto".