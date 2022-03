Covid, meno casi con meno tamponi (+1.493) ma impennata di vittime (+12)

Non da tregua il coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica un nuovo picco di decessi, con ben 12 vittime nelle ultime 24 ore, nonostante una evidente diminuzione dei nuovi casi scoperti, ossia 1.493. Un numero dovuto all'oramai consueto calo del lunedì, che vede "solo" 6.990 tamponi processati.



Per quanto riguarda la diffusione, il maggior numero di casi si registra in provincia di Cosenza (+444), seguita da Reggio Calabria (+386), Vibo Valentia (+284), Crotone (+234) e Catanzaro (+155), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+6). Processati 2 milioni e 350.846 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a salire e raggiunge il 21,36

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 50.659 (+444), mentre i casi attivi sono 15.297. Di questi, 15.204 sono in isolamento, 89 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 34.444 guariti e 918 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 95.369 (+386), mentre i casi attivi sono 10.938. Di questi: 10.831 in isolamento, 102 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 83.786 i guariti e 645 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 27.108 (+284) mentre gli attivi sono 12.178. Di questi: 12.168 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 14.777 i guariti e 153 i deceduti

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 23.136 (+234) mentre gli attivi sono 3.484, di cui 3.459 in isolamento domiciliare e 25 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 19.467 i guariti e 185 i deceduti

Nel catanzarese infine i contagi accertati finora sono 29.642 (+139), mentre i casi attivi sono 4.290. Di questi, 4.233 in isolamento, 51 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 25.119 i guariti e 233 i decessi.