Corigliano-Rossano: ennesimo atto vandalico all’istituto Don Bosco

Ennesimo atto vandalico ai danni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Corigliano-Rossano, zona Fabrizio. Si tratta del quarto dall'inizio dell'anno che questa mattina è stato denunciato alle forze dell’ordine.

«L’attacco alle istituzioni attraverso i suoi simboli cardine come le scuole non è più tollerabile - afferma l'assessore alla Cultura, Alessia Alboresi - già alla luce del secondo vile atto vandalico l'amministrazione si era attivata per rafforzare la sicurezza nei plessi scolastici e mercoledì mattina con il sindaco Flavio Stasi e il dirigente scolastico Guzzo, incontreremo la comunità scolastica per fare il punto della situazione e far sentire la vicinanza dell'Amministrazione alle famiglie, al corpo docente e soprattutto ai ragazzi».

Resta alta dunque l'attenzione verso questa recrudescenza di atti di microcriminalità e spregio delle istituzioni soprattutto perché rivolti contro scuole che sono presidi di cultura dove alunni e corpo docente devono potersi sentire sicuri. Gesti che l'amministrazione condanna con forza.

Con delibera n.70 del 27 febbraio scorso l'amministrazione comunale ha dato indirizzo agli Uffici affinché venga acquistata ad installata, per la sicurezza del presidio scolastico, l'attrezzatura necessaria alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza e un impianto di allarme.