Porti. Il Ministro Giovannini a Gioia Tauro: “è il porto più strategico e di prospettiva d’Italia”

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini è giunto a Gioia Tauro per una visita allo scalo portuale. Al suo fianco era presente il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, nonché il presidente dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli.

"Questo è il primo porto che visito in Italia e non è un caso perché lo ritengo il porto più strategico e di prospettiva del sistema logistico del Paese.” ha esordito il Ministro al termine del suo tour, per poi aggiungere: “Voglio ringraziare i terminalisti e l'Autorità di sistema portuale che qui stanno facendo notevoli investimenti per rendere questo porto sempre più performante".

"Sappiamo che bisogna legare il sistema porto al retroporto e per questo - ha aggiunto Giovannini - ho discusso con il presidente Occhiuto sulle problematiche anche del raccordo ferroviario. La Calabria, come sapete, è destinataria di ingenti somme del Pnrr non solo sull'ammodernamento e sulla realizzazione dell'alta velocità ferroviaria Salerno Reggio ma stiamo lavorando anche con celerità sulla 106 per la quale abbiamo stanziato altri 200 milioni di euro".

"A causa del conflitto in Ucraina, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e tutto il Governo stanno riesaminando il piano per le forniture energetiche e, in quest'ambito, non è escluso che si riapra la partita del progetto che riguarda la realizzazione a Gioia Tauro di un impianto di rigassificazione", ha affermato il Ministro Giovannini.