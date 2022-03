Pubblica Illuminazione, l’amministrazione di Isola interviene nella zona Marinella

Proseguono ininterrottamente i lavori di riammodernamento e messa in sicurezza del territorio avviata dall’amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, sin dal primo giorno d’insediamento. Già diversi sono i chilometri di bitumazione sul territorio, tra cui diverse strade ancora sterrate, e centinaia i pali di pubblica illuminazione installata.

In questi giorni si sta proseguendo con i lavori nella zona Marinella, seguiti dall’Assessore Gaetano Muto, sia la strada che conduce verso il mare che verso il centro abitato, una località che necessitava interventi di messa in sicurezza considerando il sempre più alto numero di residenti oltre poi a diventare meta turistica di rilievo durante la stagione estiva per le sue straordinarie spiagge.