Caro gasolio, pescatori in protesta, Abate: “situazione insostenibile, riferirò al Governo”

“Continua da venerdì al Porto di Corigliano-Rossano il presidio dei pescatori per la protesta contro il caro gasolio e oggi si sono riuniti per far sentire il loro grido di ribellione”. A renderlo noto è la Senatrice Rosa Silvana Abate che al contempo fa sapere si essersi recata sul posto.

“Sto sostenendo da sempre le loro richieste – afferma la Abate - perché la situazione è diventata totalmente insostenibile e le spese stanno di gran lunga superando i guadagni che i marinai di Schiavonea riescono a sostenere".

"Porterò anche stavolta la voce dei pescatori al Governo e in Commissione Agricoltura al Senato – aggiunge - perché si prendano al più presto provvedimenti altrimenti si rischia il blocco del settore ittico, fondamentale per tutta l’economia della Sibaritide. Intanto ho già segnalato al Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura Battistoni”.

“Le richieste della marineria sono chiare, ora è arrivato il momento di agire. Vi aggiornerò nelle prossime ore sugli sviluppi della questione”, conclude la Senatrice.