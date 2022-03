Canzoni di malavita, Corrado: “fissate le prime audizioni antimafia”

“La Commissione Antimafia, attenta anche a tutto ciò che riguarda l’immaginario e l’autocelebrazione della criminalità organizzata, ha monitorato la polemica montata sulla stampa calabrese circa il videoclip di una canzone che sembrava ammiccare al quel mondo e citava espressamente Cirò Marina, cantata da un ragazzo del luogo”. A renderlo noto è la senatrice Margherita Corrado, che già nei mesi scorsi era intervenuta sul caso.

“Sollecitata anche da me, la Commissione, con il favore del presidente Morra – spiega la Corrado – ha fissato per mercoledì 9 marzo, nella seduta plenaria n. 166, le prime audizioni di esperti del fenomeno generale in cui s’inquadra quell’episodio e di conoscitori dell’ambiente socio-culturale dove le canzoni di malavita (e i relativi video) nascono e prosperano, soprattutto fra i giovanissimi. "

"Il Crotonese - prosegue - non è nuovo a simili pratiche, alle quali assicura da tempo un’utenza importante e in passato ha offerto anche contributi originali. Per questo motivo, l’episodio d’inizio 2022, con il suo corollario di reazioni scomposte, sui social, nei confronti del sindaco di Cirò Marina, che a nome della comunità si era subito dissociato dal videoclip e dal film che si prevedeva di girare successivamente, non può passare inosservato."



"Posto che un disegno di legge a mia firma mira all’introduzione, nel codice penale, del delitto di istigazione e apologia della criminalità (A.S. 1839), ma depositato già da due anni è fermo da giugno 2020 in Commissione Giustizia – continua la Corrado – è indubbio che la forza evocativa e il senso di appartenenza che la musica e il canto alimentano nei ragazzi in formazione sono uno strumento formidabile per forgiare il loro sistema valoriale".

"Lo Stato, perciò, deve offrire loro modelli sani di riferimento e – conclude Margherita Corrado – al contempo aiutarli a prendere le distanze da tutto ciò che potrebbe, affascinandoli, indurli ad abbandonare la strada della legalità e della convivenza civile basata sui valori fondanti del rispetto reciproco e della solidarietà”.