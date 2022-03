La Royal Team Lamezia suona la nona con la Sangiovannese

Nella ventesima giornata del campionato di A2 di calcio a 5 femminile la Royal Team Lamezia è stata impegnata in trasferta nel derby con la Sangiovannese.

Parte subito forte la squadra biancoverde che dopo un minuto si porta in vantaggio con Aliotta che di destro batte Dragan. A questo punto inizia lo show di Julia Ferreira che segna 4 reti in 8 minuti. Poi Marin e Calendi con belle azioni manovrate portano a 7-0 il risultato. Un errore di Marin consente alla Sangiovannese di segnare il primo gol con Audia. Tempo ancora per Ferreira che sigla l’8-1.

Si chiude così il primo tempo. A questo punto mister Giorgi fa riposare tutta la squadra dando molto spazio alle giovanissime Perri, Arzente e Branca. Al rientro in campo la squadra di casa accorcia le distanze con Castrovilli e poi ancora con Audia. Nel mezzo rigore assegnato alla Sangiovannese su un banale fallo di Marin che però Fakaros neutralizza. Porta a 9 il bottino della Royal Aliotta che, dopo il solito dribbling di Ferreira, mette in rete da distanza ravvicinata.

Ora testa a mercoledì 9 marzo dove alle ore 20,00 ad Ariano Irpino la Royal Team Lamezia affronterà l’Irpinia per l’accesso alle final four di Coppa Italia del 1 e 2 Aprile. Oggi riprendono gli allenamenti in vista di questo importantissimo incontro.

SANGIOVANNESE: Dragan, Perrucci, Audia, Dardano, Muci, Belcastro, Carida, Squillacioti, Castrovilli, Cali. Allenatore: Audia

ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Branca, Arzente, Perri, Ferreira, Capuano, Aliotta, Angotti, Calendi, Villagra, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi.