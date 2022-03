Covid in Calabria, in 24 ore 1.327 e sette decessi

Sette decessi in Calabria (quattro nel Cosentino, due nel Reggino e uno nel Catanzarese) e 1.327 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Positivi emersi dai 7.366 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Un calo dunque rispetto alla giornata di ieri, quando i casi sono stati 1.946 (LEGGI).

Dai tamponi effettuati la provincia che registra più casi è quella Reggina (+627), seguono Cosenza (+492), Catanzaro (+184), Crotone (+20), Vibo Valentia (+3).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 226.269, mentre i decessi totali sono stati 2.134. I guariti di oggi sono 1.203, per un totale di 177.427 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 46.708 (+117).

Nelle ultime 24 ore il saldo dei posti letto nei reparti ordinari nella regione ha registrato un aumento, visto che sono ricoverati 267 pazienti (+3). In terapia intensiva si trovano 16 persone (-1), mentre in isolamento domiciliare sono in 46.425 (+115).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 627, mentre il computo totale si attesta a quota 94.983. Attualmente i casi attivi sono 11.481, di cui 93 in reparto (+4); 5 in terapia intensiva; 11.383 in isolamento domiciliare (-461). I casi chiusi sono 83.502, di cui 82.862 guariti (+1.082); 640 deceduti (+2).

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalti in 50.215, oggi in 492. Attualmente i casi attivi sono 14.860, di cui 89 in reparto; 5 in terapia intensiva (-1); 14.766 in isolamento domiciliare (+482). I casi chiusi sono 35.355, di cui 34.443 guariti (+7); 912 deceduti (+4). Tra i casi positivi uno è del setting fuori regione.

Nel Catanzarese il totale dei casi di Covid-19 è: 29.503, mentre oggi il bollettino registra 184 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 4.336, di cui 45 in reparto (-1); 6 in terapia intensiva; 4.285 in isolamento domiciliare (+165). I casi chiusi sono 25.167, di cui 24.934 guariti (+49); 233 deceduti (+1).

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 20, su un totale di 22.902. Attualmente i casi attivi sono 3.330, di cui 29 in reparto; 0 in terapia intensiva; 3.301 in isolamento domiciliare (-13). I casi chiusi sono 19.572, di cui 19.388 guariti (+33); 184 deceduti).

Nel Vibonese da inizio pandemia sono stati registrati 26.824 casi totali, oggi 3. Attualmente i casi attivi sono 12.462, di cui 11 in reparto; 0 in terapia intensiva; 12.451 in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 14.362, di cui 14.209 guariti (+30); 153 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi si registra un solo caso su un totale di 1.842. Gli attuali positivi sono 239 (-1), di cui 0 casi in reparto; 0 in terapia intensiva; 239 (-1) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.591 (+2); i decessi 12.