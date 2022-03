Derby calabrese per la Royal Team Lamezia, in campo contro la Sangiovannese

Derby calabrese per la Royal Team Lamezia che domani, domenica 6 marzo, affronterà al palazzetto dello Sport di San Giovanni in Fiore la Sangiovannese. L'impegno per le biancoverdi sulla carta è abbordabile in quanto la squadra cosentina occupa l'ultimo posto in classifica con 6 punti in 17 partite.

“Ci siamo allenate duramente in settimana, ci teniamo a onorare ogni impegno, è importante non sottovalutare l'avversario e trovarci pronte per la gara di qualificazione alla final four di coppa Italia di mercoledì 9 marzo. Lotteremo come sempre su ogni pallone e daremo il massimo per portare a casa il risultato”, ha detto Guadalupe Villagra.

Nel frattempo giovedì 3 marzo è stato ricostruito il legamento crociato a Lory Martinez.