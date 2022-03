Serie B. Parma-Reggina 1-1: gli amaranto strappano un punto prezioso grazie a un’autorete

(Foto: Reggina 1914)

Risultato importantissimo per la Reggina, che riesce a portare a casa il pareggio grazie a un tiro di Lombardi deviato da Cobbaut nella propria rete. Amaranto apparsi un po'sottotono nel primo tempo, ma molto più combattivi nella ripresa. Altro risultato utile per gli uomini di Stellone che, in attesa degli altri risultati, si trovano a soli tre punti dall'ottavo posto.





di G.S.M.

Ampio turnover anche oggi per la Reggina, in porta torna Turati, a centrocampo Hetemaj, Kupisz e Crisetig, in avanti confermati Ménez e Montalto. Iachini opta per Simy univa punta, sostenuto da Vazquez e Brunetta.

Il Parma parte subito forte e in due minuti conquista due calci d'angolo, entrambi senza esito. Al 4', ancora un angolo per i ducali, questa volta raccoglie di testa Danilo, Turati blocca facilmente.

La Reggina ha iniziato a difendersi da subito, ma al 6' Ménez prova l'azione personale, la difesa gialloblù chiude gli spazi. Al 15', Vazquez serve Brunetta in area, tiro sbilenco che finisce in fallo laterale. Un minuto dopo, Di Chiara crossa verso Ménez, Buffon sventa il pericolo.

Al 19' il Parma passa in vantaggio: azione di Vazquez dalla sinistra, cross verso il secondo palo dove raccoglie Simy che di testa serve Brunetta che, solo al centro dell'area amaranto, deposita in rete alla destra di Turati.

Dal 24' al 30' il gioco diventa molto nervoso e spezzettato, tanto da costringere l'arbitro Abbattista a estrarre ben sei cartellini gialli, cinque per gli amaranto e uno per i gialloblù. Al 32', azione di Rispoli che si accentra, entra in area e calcia verso il palo lontano, Turati riesce a deviare in corner.

Il Parma mantiene il possesso del pallone e comanda la partita, al 35' Vazquez tenta lo slalom tra i difensori amaranto, ma alla fine viene chiuso da Amione. Due minuti dopo, è Simy a scattare verso la porta, servito bene da Brunetta, si libera di Adjapong ma non riesce a concludere l'azione.

Al 42' si vede finalmente la Reggina, Di Chiara serve in verticale Montalto che viene però chiuso da Cobbaut prima di trovarsi a tu per tu con Buffon.

Dopo un minuto di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo, prevalentemente di stampo gialloblù, anche se la Reggina si è fatta vedere nel finale.

Nell'intervallo, il Parma sostituisce Bernabè con Sohm. La ripresa vede la Reggina iniziare a farsi sotto, alla ricerca del gol del pareggio e al 46' Kupisz crossa dalla sinistra, ma Buffon esce e blocca senza problemi.

Al 48' grande spunto di Ménez che entra in area e salta Danilo, che probabilmente tocca con la mano, ma l'arbitro lascia proseguire dopo essersi consultato con la sala VAR. Primi cambi per la Reggina al 56', Galabinov e Lombardi rilevano Montalto e Giraudo.

Al 57', Folorunsho serve Lombardi con un pallonetto, sull'esterno amaranto di fionda Buffon che respinge, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco dello stesso Lombardi. Al 63' si vede il Parma, Brunetta va verso l'area amaranto, ma viene chiuso da Amione prima del tiro.

Un minuto dopo, la Reggina trova il pareggio: azione di Di Chiara sulla sinistra, palla per Lombardi che tira, Cobbaut è sulla traiettoria e devia la palla in rete beffando Buffon.

Al 68' Stellone sostituisce Hetemaj con Cortinovis, mentre Iachini manda in campo Benedyczak e Correia al posto di Rispoli e Brunetta. Al 76' Vazquez riceve palla sulla sinistra e tira, ma Turati risponde presente e devia in angolo.

Tre minuti dopo è Adjapong a chiudere su Simy che si stava involando verso l'area amaranto.

La Reggina inizia a chiudersi in difesa per mantenere il pareggio mentre il Parma continua a spingere. All'82', Man corre sulla sinistra, palla in area per Benedyczak che a sua volta serve Simy, Bianchi è bravo a chiudere sul centravanti nigeriano.

Un minuto dopo, Folorunsho parte in contropiede, arriva al limite dell'area e tira ad incrociare, ma il pallone finisce debolmente sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, tiro di Vazquez respinto da Turati con i pugni. Nei cinque minuti di recupero, da segnalare uno spunto di Man al 91' che serve all'indietro Vazquez, il tiro dell'argentino finisce altro sopra la traversa.

Il Parma chiude con 14 calci d'angolo a favore, mentre la Reggina non ne ha battuto nemmeno uno. Pareggio pesantissimo per gli amaranto, che sono riusciti a sfruttare l'unico tiro in porta, dopo aver sventato tutte le occasioni avversarie. Il Parma ha praticamente dominato il primo tempo, mentre nella ripresa la Reggina si è reso più pericolosa fino al gol del pareggio.

Da sottolineare la prova di Turati, sempre attento, di Amione, che si è dimostrato punto fermo e difensore estremamente affidabile e di Ménez, che si conferma in un ottimo momento di forma, anche se oggi non ha trovato il gol.

Reggina a 39 punti, saldamente all'undicesimo posto in classifica, sempre in attesa della probabile penalizzazione, ma al momento il ruolino di Stellone recita cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Per motivi logistici, non si è svolta la conferenza stampa post-gara.

TABELLINO

Parma-Reggina 1-1 (19' Brunetta, 64' aut. Cobbaut).

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (68' Correia), Bernabè (45' Sohm), Juric, Man; Vazquez; Simy, Brunetta (68' Benedyczak). a disposizione: Turk, Balogh, Camara, Osorio, Coulibaly, Bonny, Circati, Oosterwolde, Sits. Allenatore: Iachini.

Reggina (3-5-2): Turati; Adjapong, Amione, Di Chiara; Giraudo (56' Lombardi), Hetemaj (68' Cortinovis), Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Ménez (77' Bianchi), Montalto (56' Galabinov). a disposizione: Aglietti, Micai, Franco, Loiacono, Bellomo, Ejjaki, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Ammoniti: Hetemaj, Folorunsho, Amione, Menez, Giraudo, Crisetig (R), Bernabè, Sohm (P).