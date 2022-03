Covid in Calabria, in 24 ore 1.946 nuovi casi e 10 decessi

Leggero aumento dei casi di Covid-19 in Calabria dove nelle ultime 24 ore si sono ammalate 1.946 persone. Sono invece dieci i decessi, cinque nel Cosentino, tre nel Reggino e due nel Catanzarese. Ieri, invece, i positivi sono stati 1.819 (QUI).

Nelle ultime 24 ore i casi del Reggino sono stati 758, nel Cosentino 749, nel Catanzarese 209, nel Crotonese 198 e nel Vibonese 27. Dati emersi dai 10.364 test effettuati e processati nell’ultime giornata.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 224.942 e sono 2.127 i decessi totali in regione. I guariti di oggi sono 1.408, per un totale di 176.224 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 46.591 (+528).

Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie, visto che in reparto si trovano 264 persone (-8), e in terapia intensiva 17 (-1). In isolamento domiciliare sono in 46.310 (+537).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino oggi i positivi sono 758, per un totale di 94.356. Attualmente i casi attivi sono 11.938, di cui 89 in reparto (-2); 5 in terapia intensiva (-2); 11.844 in isolamento domiciliare (-99). I casi chiusi sono 82.418, di cui 81.780 guariti (+858); 638 decessi (+3).

Nel Cosentino da inizio pandemia i casi totali sono stati 49.726, oggi invece sono 749. Attualmente i casi attivi sono 14.379, di cui 89 in reparto (-2); 6 in terapia intensiva (+1); 14.284 in isolamento domiciliare (+686). I casi chiusi sono 35.344, di cui 34.436 guariti (+59); 908 decessi (+5).

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota 29.319, mentre oggi i positivi sono 209. Attualmente i casi attivi sono 4.202, di cui 46 in reparto (-4); 6 in terapia intensiva; 4.150 in isolamento domiciliare (+88). I casi chiusi sono 25.117, di cui 24.885 guariti (+123); 232 decessi (+2).

Nel Crotonese da febbraio i positivi sono stati 22.882, oggi 198. Attualmente i casi attivi sono 3.343, di cui 29 in reparto; 0 in terapia intensiva,; 3.314 in isolamento domiciliare (+83). I casi chiusi sono 19.539, di cui 19.355 guariti (+115); 184 decessi.

Nel Vibonese il bollettino di oggi registra 27 nuovi positivi, su un totale di 26.821. Attualmente i casi attivi sono 12.489, di cui 11 in reparto; 0 in terapia intensiva; 12.478 in isolamento domiciliare (-226). I casi chiusi sono 14. 332, di cui 14.179 guariti (+253); 153 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione i positivi di oggi sono 5, su un totale di 1.841. Gli attuali positivi sono in tutto 240 (+5), di cui 0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 240 (+5) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.589; i decessi 12.